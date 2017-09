Arbeider kritiek nadat zijn kledij in brand vliegt

Door: Hans Verbeke

21/09/17 - 16u27 Bron: Eigen berichtgeving

Ardooie In Ardooie, bij Roeselare, is donderdagnamiddag een man van 71 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval op een vlasbedrijf langs de Pittemsestraat.

Het slachtoffer was volgens de politie bezig met laswerken aan een machine toen plots brand ontstond. De werkkledij van de man vatte vuur. Voor iemand de vlammen kon doven, was de man al zwaarverbrand. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. De man verkeerde in kritieke toestand toen hij naar de Izegemse Sint-Jozefskliniek werd overgebracht. Van daaruit werd het slachtoffer naar het militair brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek overgevlogen.