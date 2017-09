Verliefde leraar (48) stuurt liefdesbrieven en getinte sms'en naar leerling (15) en riskeert nu tien maanden cel

kv

MECHELEN Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is vandaag een leraar verschenen die beschuldigd wordt van het stalken van een vijftienjarige leerling op wie hij verliefd was geworden. De ouders van de jongen dienden een klacht in tegen de leraar, die ontkent dat het om stalking gaat maar zegt dat zijn berichten steeds door de jongen beantwoord werden.

De jongen kreeg voor het eerst les van de toen 48-jarige leraar in september 2015. Kort nadien begonnen de twee te sms'en met elkaar. De leraar werd verliefd en stuurde niets aan de verbeelding overlatende berichten, romantische liefdesbrieven en kocht geschenkjes. Ook zou hij aangedrongen hebben op bijlessen. Lees ook Belgische schrijfster Amélie Nothomb jarenlang gestalkt

Ondergeschikte positie De man beseft nu dat zijn berichten grensoverschrijdend waren maar benadrukt dat de relatie steeds platonisch bleef en dat de contacten wederzijds en volgens hem niet ongewenst waren. "Hij heeft nooit gezegd om ermee te stoppen", verklaarde hij aan de onderzoekers. Volgens het parket heeft de leraar echter de rust van de jongen verstoord en is er duidelijk sprake van stalking of belaging. "De jongen had een ondergeschikte positie tegenover hem en durfde niet aangeven dat hij het niet wilde. Een leerkracht mag zich zo niet gedragen tegenover een leerling". Het parket vorderde 10 maanden, desgevallend met uitstel mits een contactverbod.



De ouders van de jongen zijn zeer aangedaan door de feiten. "Het is toch normaal dat wij emotioneel reageren als we een sms lezen waarin een leraar zegt dat hij seks wil met onze 15-jarige zoon?", aldus de vader. "Hij werd geterroriseerd door zijn leraar, wij maken ons nog steeds zorgen als hij stil is en zich in zichzelf terugtrekt."