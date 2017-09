Nieuwe imagocampagne van Defensie: "Onze veiligheid begint in het buitenland"

Bewerkt door: ESA

21/09/17 - 16u18 Bron: Belga

Defensie heeft een nieuwe imagocampagne gelanceerd met een televisieclip die moet duidelijk maken dat de veiligheid van Belgen start in het buitenland, waar het Belgisch leger op verschillende plaatsen actief is.

Het doel van de campagne is de bewustwording te vergroten rond onveiligheid, luidt het. "Ook al treft de wereldwijde onveiligheid niet de Belgen hier in België vandaag, het zou wel ons probleem kunnen worden wanneer we geen deel uit maken van de oplossing, zoals we zien met de terrorismedreiging".



Via deze campagne brengt Defensie haar missies onder de aandacht en toont zij aan dat de globale wereldproblemen niet losgekoppeld zijn van ons dagelijks leven.



De campagne loopt op de sociale media Facebook en Twitter, en op Youtube.