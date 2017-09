Zware criminele bende gaat vrijuit, want onduidelijk wie juist welke rol speelde

Bewerkt door: ADN

21/09/17 - 15u48 Bron: Belga

© thinkstock.

Mechelen De correctionele rechtbank van Mechelen heeft het dossier tegen 23 leden van een criminele bende onontvankelijk verklaard omdat volgens de rechtbank niet duidelijk uit het dossier bleek wie juist welke rol speelde en welke concrete aanklacht er tegen elk lid van de bende was. Negen van hen werden wel schuldig bevonden aan een geplande aanslag op een man in Antwerpen en kregen daarvoor straffen tot 20 maanden, veelal met uitstel omdat de redelijke termijn was overschreden.

De 23 mannen werden beschuldigd van minstens 16 verschillende aanklachten, gaande van poging tot doodslag, mensenhandel, fraude, oplichting en diefstallen. Het parket vroeg straffen tot 5 jaar effectief. Maar de verdediging vroeg de onontvankelijkheid van het dossier omdat niet duidelijk was wie waarvoor vervolgd werd.



"Het openbaar ministerie gooit alles op één hoop en verduidelijkt niet wie juist voor wat vervolgd wordt", zei meester Frédéric Thiebaut daarover bij de behandeling van de zaak op 18 mei. "Reik ons de elementen aan die het meer maken dan een loutere aaneenschakeling van misdrijven! Wij kunnen ons niet verdedigen op een veralgemeend dossier, dit moet specifieker." Een stelling die de rechtbank volgde, want voor een groot deel van de aanklachten werd het dossier onontvankelijk verklaard.