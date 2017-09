Dit is de opvolger van Laurette Onkelinx

Bewerkt door: ADN

21/09/17 - 14u59 Bron: Belga

© photo news.

De 47-jarige Ahmed Laaouej volgt Laurette Onkelinx op als Kamerfractieleider van de PS. Hij moet het komende anderhalf jaar, tot de parlementsverkiezingen, het gezicht worden van de Franstalige socialisten in de Kamer. Laaouej profileerde zich de afgelopen jaren als specialist op het vlak van begroting en fiscaliteit en verdiende zijn strepen als handige debater.

En cette rentrée parlementaire, j¿ai désigné @AhmedLaaouej comme nouveau Chef de groupe PS à la Chambre. Bon travail à tous nos députés ! pic.twitter.com/qKnkJhzis6 — Elio Di Rupo (@eliodirupo)

Laaouej wordt beschouwd als een "proche" van Elio Di Rupo. Met de PS-voorzitter heeft hij ook een gelijkaardige achtergrond gemeen: hun beide vaders emigreerden indertijd naar ons land om in de mijnen te komen werken. Laaouej is afkomstig van een Marokkaanse familie uit de Rif, die zich in Beyne-Heusay in het Luikse vestigde. Hij is de vijfde van zes kinderen en studeerde af als licentiaat in de rechten, met een specialisatie in economisch en fiscaal recht.



In 1993 ging Laaouej aan de slag bij het ministerie van Financiën en begon de toenadering tot de PS via de socialistische vakbond. In 2000 vervoegde hij het Institut Emile Vandervelde, de befaamde studiedienst van de partij, waar hij zich boog over fiscale dossiers en ambtenarenzaken.



Vier jaar later schopte Laaouej het tot kabinetschef van Claude Eerdekens, de minister van Ambtenarenzaken en Sport in de Franse gemeenschap, om nadien terug te keren naar de studiedienst. Al die jaren deed de PS op hem een beroep als "sherpa" tijdens regeringsonderhandelingen. Dat was ook het geval tijdens de calvarietocht die leidde tot de zesde staatshervorming en de nieuwe Financieringswet.



Laaouej koos niet voor een carrière in Luik, maar in Brussel. In 2006 raakte hij verkozen in de gemeenteraad van Koekelberg en vier jaar later coöpteerde de PS hem als senator. In 2014 deed hij zijn intrede in de Kamer.