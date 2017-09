Lauwe reactie op nazifoto doet N-VA opstappen uit Kamer, Francken dient klacht in tegen Jong Ecolo

FT

21/09/17 - 15u34

Theo Francken werd gisteren door Ecolo J afgebeeld als soldaat in nazi-uniform. Uit protest verliet de N-VA-fractie deze namiddag het parlementair halfrond. © Photo News & RV.

De eerste plenaire vergadering na het zomerreces was onmiddellijk goed voor een incident. De N-VA-fractie is deze namiddag vertrokken uit de Kamer uit protest tegen het uitblijven van een duidelijke, afwijzende reactie van de Franstalige groenen op de ophefmakende foto die hun jongerenafdeling gisteren publiceerde. Daarop werd Theo Francken (N-VA) afgebeeld als nazisoldaat. De staatssecretaris heeft via Twitter laten weten klacht te zullen indienen.

Dat de moederpartij hier geen afstand van neemt, is voorbij de democratische fatsoensgrens Peter De Roover (N-VA) Onze fractie verlaat het halfrond. Uit protest tegen de erg halfslachtige houding van Ecolo over de wansmakelijke foto van @FranckenTheo pic.twitter.com/7m4Aaqisog — N-VA Kamer (@nvakamer) Thu Sep 21 00:00:00 MEST 2017

Toen Ecolo-Kamerlid Benoît Hellings deze namiddag het woord nam in het parlementair halfrond, liep de N-VA-fractie de zaal uit. Vicepremier Jan Jambon kreeg van Hellings een vraag voorgeschoteld over de Soedanese delegatie die afgelopen weekend door Francken uitgenodigd werd in ons land en dat was voor N-VA het sein. De staatssecretaris krijgt al een hele week kritiek omdat hij de Soedanezen wil inzetten om vluchtelingen in het Maximiliaanpark in Brussel te identificeren.



N-VA-fractieleider Peter De Roover reageerde na het incident in Villa Politica: "Dit is niet alleen de nazimisdrijven relativeren, maar bovendien wekt Jong Ecolo de indruk dat zij fatsoenlijk zijn en de rest niet."



Hij herinnert eraan dat ook zijn partij enkele maanden terug met iets gelijkaardigs werd geconfronteerd, toen de ondervoorzitter van de N-VA-jongeren een bedenkelijke spotprent lanceerde. "Bij ons is toen zeer consequent opgetreden", aldus De Roover nog, die verwacht dat Ecolo zich formeel distantieert. "Zo bedrijf je geen politiek. Ik stel vast dat bij Ecolo de fatsoensgrens veel verder ligt."



Francken, die excuses eiste van Groen, Ecolo en Jong Ecolo, heeft intussen via Twitter laten weten klacht te zullen indienen. "Geen excuses ontvangen, wel integendeel. Zo fier dat die groene antipolariseringsheldjes zijn. Ik dien klacht in. Het stopt hier." Wouter De Vriendt (Groen) zei gisteren wel zich te distantiëren van de actie. Volgens covoorzitter van Ecolo, Zakia Khattabi, zal Ecolo zich niet verontschuldigen, want "de foto is in lijn met hun verontwaardiging".