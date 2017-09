Hiv-patiënt kan helft consultaties vermijden via gsm-app

Bewerkt door: ESA

21/09/17 - 14u22 Bron: Belga

© thinkstock.

Sinds september testen hiv-patiënten via het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) een programma op de smartphone. De applicatie volgt de gezondheidstoestand van de patiënten op en kan het aantal consultaties met de helft verminderen, wat de patiënt tijd bespaart. Er wordt eveneens gekeken of ook de zorgkosten dalen.

Doordat hiv met medicatie steeds beter beheersbaar is, wordt onderzoek gedaan naar innovatieve manieren voor de opvolging van patiënten. De hiv-kliniek van het ITG is begonnen met een test met een beveiligde smartphone-app.



Die toont de kandidaten hun laboratoriumresultaten en volgend jaar kunnen er ook digitale voorschriften mee worden ontvangen. Met de aanpak, binnen het internationale project EmERGE, kan de patiënt een op de twee consultaties laten vallen.



"Het pilootproject onderzoekt nu of de methode dezelfde kwaliteit van opvolging garandeert, gebruiksvriendelijk is voor patiënt en arts, en kostenefficiënt is. Eerdere studies toonden al aan dat de digitale opvolging geen negatieve gevolgen heeft op de gezondheid van de patiënt", klinkt het.



"Door de nieuwe app komt de patiënt nog meer centraal te staan. Zijn gezondheidsgegevens zijn altijd binnen handbereik, ook bij een bezoek aan de huisarts. Daarnaast hoeft de patiënt zich minder vaak te verplaatsen. We onderzoeken ook in hoeverre we op deze manier de kosten van de zorg kunnen reduceren", zegt hiv-arts Ludwig Apers (ITG).



Begin september startten de eerste patiënten aan het ITG met de digitale opvolging. Het onderzoek loopt anderhalf à twee jaar, maar de patiënten kunnen de app sowieso vijf jaar lang gratis gebruiken. Daarna wordt mogelijk een bijdrage gevraagd.