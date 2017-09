Oud-Kamervoorzitter André Flahaut (PS) roept op tot "cordon sanitaire rond Theo Francken"

Bewerkt door: ADN

De polemiek over de Soedanese identificatiemissie duurt voort. Ditmaal was het de beurt aan oud-Kamervoorzitter André Flahaut (PS) om zijn verontwaardiging over het initiatief wereldkundig te maken en op te roepen tot een cordon sanitaire rond staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Intussen krijgt Francken wel steun van Françoise Bertieaux, fractieleidster van MR in de Franse gemeenschap.

"Slechts een oplossing voor het probleem Theo Francken: een cordon sanitaire instellen. Stop de bruine golf", lanceerde Flahaut, momenteel minister van Begroting in de Franse gemeenschap, via Twitter.

"Welke geloofwaardigheid kan ons land nog hebben?" De polemiek over de identificatiemissie komt vlak na de heisa over de opkuistweet van de staatssecretaris. Uitgerekend op het moment dat ons land een zetel binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wil binnenhalen en de federale regering in groten getale vertegenwoordigd is in New York, vraagt Flahaut zich af wat de gevolgen zullen zijn van de polemieken rond Francken.



"Maar welke geloofwaardigheid kan ons land nog hebben in de ogen van de wereldleiders, die momenteel samenzitten ter ondersteuning van onze planeet die vernield is door conflicten op verschillende plaatsen", vraagt Flahaut zich af op zijn weblog.

"De grenzen van het toelaatbare schuiven elke keer op" Ook voormalig minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS), die momenteel het socialistische ziekenfonds Solidaris voorzit, laakt de houding van staatssecretaris Francken. "De grenzen van het toelaatbare schuiven elke keer op", luidde het op "La Première" (RTBF).