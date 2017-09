Tytgat Chocolat in het echt: in plaats van chocolade, verwerken medewerkers modems

Door: ESA

21/09/17 - 14u02

Jasper Vloemans van de fictiereeks Tytgat Chocolat. © VRT 2017.

Net als Tytgat Chocolat, werkt de beschutte werkplaats Imsir in Boom ook met mensen met een beperking. In plaats van chocoladetruffels in te pakken, verwerken zo'n zestig medewerkers elke dag bijna duizend decoders en modems. Het bedrijf viert komend weekend zijn vijftigste verjaardag en zet de deuren open voor het grote publiek.

Eric en zijn vriendin Veerle © De Freine.

Sinds twee weken kunnen we op zondagavond Jasper Vloemans, die lijdt aan het syndroom van Down, en zijn collega-inpakkers bij 'Tytgat Chocolat' volgen op Eén. Bij de beschutte werkplaats Imsir in Boom werken al vijftig jaar lang werknemers met een beperking. Op dit moment verwerken zestig vaste werknemers decoders en modems. Ze testen of de toestellen nog werken, geven ze indien mogelijk een tweede leven, of ontmantelen de toestellen voor recyclage.



"Dit vergroot hun professionele kansen in de digitale economie en laat sommigen zelfs toe door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt", zegt bedrijfsleider Björn Elewaut, die er ook op wijst dat dankzij de digitalisering van het bedrijf het proces vlotter loopt en de medewerkers met een beperking hun digitale vaardigheden versterken.



Luc werkt al 20 jaar bij Imsir, waar hij modems en decoders test. De electronica die de test doorstaan, worden opgepoetst, verpakt en klaargemaakt voor een tweede leven in een Vlaamse huiskamer. Dat is ook goed voor het milieu: zo verkleinen Luc en zijn collega's jaarlijks de afvalberg met 400 ton. Is er toch iets mis? Dan ontmantelen de medewerkers alle onderdelen van de hardware voor recyclage.



Het is al 15 jaar lang de belangrijkste activiteit van Imsir, dat nu zijn vijftigste verjaardag viert en daarom zondag zijn deuren opent voor het grote publiek. "Dit is een mooi voorbeeld van een win-winpartnership, waarbij bedrijven en sociale ondernemers elkaar op succesvolle wijze versterken", zegt Ann Caluwaers, Chief Corporate Affairs bij Telenet.