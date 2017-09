Ook ACOD Politie doet mee aan 'reactiedag' op 10 oktober

EB

21/09/17 - 12u32 Bron: Belga

Archiefbeeld. © belga.

Ook ACOD Politie heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de geïntegreerde politie op 10 oktober, in het kader van een algemene 'reactiedag' in de hele openbare sector tegen het regeringsbeleid. Dat is vernomen bij vakbondsafgevaardigde Eric Picqueur.