Burgemeester Evere niet opgezet met "illegale" vondelingenschuif

Bewerkt door: ESA

21/09/17 - 11u56 Bron: Belga

Ter illustratie: een pasgeboren baby © thinkstock.

De nieuwe vondelingenschuif in Evere zorgt meteen voor ophef. De burgemeester van Evere, Pierre Muylle (PS), ziet het niet zitten dat de "illegale" vondelingenschuif er is in zijn gemeente. Bij initiatiefnemer vzw Corvia vallen ze uit de lucht na eerder bezoek aan de burgervader, die toen wel positief stond tegenover het project.

"We zijn begin dit jaar samen met het medische team op bezoek geweest bij de burgemeester en die was toen heel positief. Ik snap niet dat hij in één keer zo van mening is veranderd", aldus Mathilde Pelsers van vzw Corvia.



In verschillende media verklaarde burgemeester Muylle dat er geen toelating is gegeven voor de vondelingenschuif en kinderverlating nog altijd een misdrijf is.



Na het eerdere onderhoud met de burgemeester moest vzw Corvia nog wel verschillende protocollen laten goedkeuren, maar die zijn ondertussen allemaal in orde. "Al onze maatregelen staan op punt. Er zijn twee conciërges aanwezig die meteen de hulpdiensten verwittigen en ook het parket is verwittigd", aldus Pelsers.



Het is nu afwachten welk standpunt de burgemeester van Evere zal innemen en of de vondelingenschuif al dan niet verboden wordt in de Brusselse gemeente. De nood aan zo'n vondelingenschuif voor moeders blijft evenwel belangrijk, vindt Pelers. "De moeders hebben de keuze hun baby te vondeling leggen in de bosjes of een vuilbak, maar nu is er het vondelingenluik en is er een echte tweede en anonieme keuze."