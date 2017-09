Moeder botst met haar drie kinderen tegen vrachtwagen

Door: Wouter Spillebeen

Oostakker In de Hollenaarstraat in Oostakker (Gent) is een vrouw met haar drie kinderen donderdagochtend tegen een geparkeerde vrachtwagen gereden. Een van de kinderen raakte lichtgewond. De vrouw is er erger aan toe, maar verkeert niet in levensgevaar.