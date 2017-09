"Justitie met de billen bloot": proces Hodei op de helling nadat tolk niet opdaagt

Door: kav, hr

De ouders van Hodei, tijdens een persconferentie in Antwerpen in 2016. © Belga.

Antwerpen In Antwerpen staan vandaag de drie mannen en een vrouw terecht die Hodei Egiluz Diaz (23) kort voor zijn dood overvallen hebben en zijn gsm hebben gestolen. Maar omdat een opgeroepen tolk Arabisch zijn kat stuurde, is het proces voorlopig opgeschort tot 12.30 uur. Ondertussen zit de zaal vol familie en vrienden van Hodei. "Justitie staat hier met zijn billen bloot", aldus de voorzitter.

Hodei Egiluz Diaz (23). © RV.

Hodei verdween in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 oktober 2013, na een avondje stappen met een vriend. Getuigen die hem nog gezien hadden, vonden dat hij dronken en verward was. Het onderzoek leerde dat Hodei in de buurt van het Schipperskwartier en de Brouwersvliet tweemaal was overvallen. Mohamed Y. stal zijn bankkaarten en probeerde er geld mee af te halen. Jaouad M. en Youssef M. beroofden hem van zijn gsm. Carmen T. had het gestolen toestel overgenomen.



Badboot

De beklaagden gaven de straatroven toe, maar ze verklaarden met de verdwijning van Hodei niets te maken te hebben. Na meer dan twee jaar werd het lichaam van Hodei op 11 februari 2016 in het Kattendijkdok gevonden tijdens de bergingswerken van de gezonken Badboot. Vermoedelijk is Hodei in het water gesukkeld en verdronken.