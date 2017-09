Door: redactie

21/09/17 - 10u27 Bron: Belga

© Jef Van Nooten.

In Ravels in de Antwerpse Kempen is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen bij een verkeersongeval op de Arendonksesteenweg. Dat zegt de lokale politie van de zone Kempen Noord-Oost.