UberEATS levert vanaf vandaag ook maaltijden aan huis in Antwerpen

Door: redactie

21/09/17 - 11u22

© UberEATS.

Na de succesvolle lancering vorig jaar van UberEATS in Brussel, is de maaltijdleveringsdienst vanaf vandaag ook beschikbaar in de Antwerpse binnenstad. Antwerpen is de eerste Vlaamse stad waar Uber gerechten aan huis en op kantoor levert.

© UberEATS. Meer dan zestig Antwerpse zaken hapten toe en leveren vanaf vandaag lunches, snelle snacks en uitgebreide diners aan huis via de nieuwe dienst, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Een greep uit het aanbod: Felix Pakhuis, Barnini, Coffeelabs, Fabrik, Poke Bowl en McDonald's.



UberEATS heeft een uitgebreid netwerk van fietskoeriers en scooters. Voorlopig enkel in het centrum van Antwerpen, maar het bedrijf heeft plannen om het leveringsgebied de komende maanden uit te breiden.