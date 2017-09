Jong VLD komt met voorstel om huis te kopen zonder notaris

Bewerkt door: ESA

Jong VLD komt met een voorstel om de tussenkomst van de notaris bij de aankoop van een huis te omzeilen. Digitale of 'smart' contracten via blockchain moeten wettelijke erkenning krijgen, zodat tussenstructuren zoals notarissen overbodig worden, legt Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde uit.

Wie nu een huis koopt, moet daarvoor onvermijdelijk eerst langs de notaris. Die registreert de aankoop in een akte en maakt uw eigendom daarmee officieel. De kosten van die registratie lopen voor een gemiddelde woning al gauw op tot enkele duizenden euro's. Dat kan efficiënter en goedkoper, vindt de jongerenafdeling van Open Vld.



Dat moet gebeuren via 'smart contracts', een digitale versie van traditionele contracten die via een blockchainnetwerk door een heleboel mensen - aannemers, architecten, koper, verkoper - kan worden gedeeld. De centrale registratie door een notaris is dan niet meer nodig, legt Vande Reyde uit. "Veel eenvoudiger en goedkoper dus. Voor jongeren zijn woningen al duur genoeg", zegt hij



De smart contracts moeten eerst wel wettelijk erkend worden. Nu kan enkel een notaris woningakten officieel registreren. "De wet daarvoor dateert al uit 1803, de tijd van Napoleon dus, en is nooit fundamenteel aangepast. Ondertussen is de maatschappij lichtjaren verder. Hoog tijd dat de wetgeving de technologische evoluties volgt. Zo maken we dingen goedkoper en efficiënter", zegt Vande Reyde.



Blockchaintechnologie is vooral bekend van de elektronische munt Bitcoin, maar wordt stilaan ook gebruikt voor andere toepassingen. De Antwerpse haven gebruikt het bijvoorbeeld om containers te bevestigen. De jongerenafdeling wil van blockchain een prioriteit maken op het Open Vld-vrijheidscongres in november.