Door: Jan Van Maele

21/09/17 - 10u07 Bron: Eigen berichtgeving

© Jan Van Maele.

Brugge Booteigenaars deden vanmorgen rond 08:00 een akelige ontdekking in de Brugse jachthaven. Ze vonden tussen wal en schip het lichaam van een schipper.

De man op rust kwam bijna dagelijks naar zijn boot die in de haven afgemeerd lag. Vermoedelijk is hij gisterenavond van boord gevallen en in het water terechtgekomen. Het zou om een tragisch ongeval gaan. De zeevaartpolitie en de brandweer kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen en het lichaam te bergen.