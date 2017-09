Poolse chauffeur verongelukt bij kopstaartaanrijding op E34

Patrick Lefelon

21/09/17 - 09u11

© Marc De Roeck.

Vanmorgen net voor 8 uur is een Poolse lichte vrachtwagen achterin de file gereden op de E34 richting Antwerpen. De staart van de file stond ter hoogte van de brug over de snelweg aan de Schildelaan in Zandhoven. De lichte vrachtwagen boorde zich achterin een tankwagen. De chauffeur kwam klem te zitten in zijn stuurhut en overleed ter plaatse.