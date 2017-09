Na het kippenvelmoment 'Imagine' in Mosoel: Belgisch leger brengt muziekinstrumenten naar Irak

Bewerkt door: ADN

21/09/17 - 10u17 Bron: Belga

© VRT.

video Het Belgische leger transporteert vandaag muziekinstrumenten naar Irak, die door VRT-journalist Rudi Vranckx zijn ingezameld na een uitzending over een door IS vernietigde muziekschool tijdens het offensief in Mosoel. Dat bevestigt het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Oorlogsreporter Rudi Vranckx bezocht de stad en de muziekschool in juni, en stelde er vast dat terreurgroep IS er alle muziekinstrumenten kapot had geslagen. Maar muzikant Nabeel Atraqchi had twee gitaren kunnen redden door ze in de tuin te begraven.



Vranckx was danig onder de indruk toen Atraqchi en een andere Iraakse muzikant 'Imagine' met hun gitaren inzetten op de ruïnes van hun platgebombardeerde muziekschool. Hij lanceerde daarop een oproep aan de Vlamingen om muziekinstrumenten in te zamelen om "de muziek terug in de straten van Mosoel te brengen."



Er kwamen meer dan 700 inzendingen binnen, waarvan er een vijftigtal meekunnen met de legervlucht van Defensie. "Normaal doen we enkel transporten voor erkende hulporganisaties, maar dit verhaal heeft ons ook heel erg aangegrepen", zegt Laurence Mortier, woordvoerster op het kabinet-Vandeput. "We leggen daar geen speciale vlucht voor in: de instrumenten vertrekken vandaag met een voorziene bevoorradingsvlucht naar het Iraakse Erbil", legt ze uit. Van daaruit worden de instrumenten verder naar Mosoel gebracht.