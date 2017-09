Seriemoordenaar Renaud Hardy moet voor hof van assisen verschijnen

Door: redactie

De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy (55) moet voor het hof van assisen verschijnen voor twee moorden en twee moordpogingen op actrice Veerle Eyckermans (55) en op een 68-jarige vrouw uit Bonheiden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist.

Het is vrij uitzonderlijk dat er nog zaken worden doorverwezen naar het hof van assisen. Nu Hardy voor assisen zal verschijnen, riskeert hij een levenslangse gevangenisstraf. Die straf kan een correctionele rechtbank niet opleggen.



Renaud Hardy belandde twee jaar geleden achter de tralies, nadat hij op 17 september 2015 zijn ex-partner Linda Doms (51) in Hofstade om het leven had gebracht. Het is meteen ook het enige feit dat hij bekent. Hij kan ook moeilijk anders, want hij had een vriendin erover verteld én hij had de moord ook gefilmd. De beelden werden bij een huiszoeking teruggevonden.



DNA en vingerafdrukken

Met de vingerafdrukken en het DNA van Hardy tot hun beschikking, konden de speurders hem aan nog drie andere dossiers linken. De moord op Maria Walschaerts (82) uit Leest, die in mei 2014 gedood werd door een inbreker, en de moordpoging op Annie H. (68) uit Bonheiden in september 2014. Ook bij haar werd een inbraakpoging ondernomen, maar raakte de dader niet binnen. In februari 2015 werd actrice Veerle Eyckermans (55) uit Hofstade - bekend van tv-series als 'Albert II' en 'Postbus X' - door een inbreker bont en blauw geslagen met een stok. Ondanks de aangetroffen DNA-sporen ontkent Hardy bij die drie feiten betrokken te zijn geweest.