VAB: "Reistijd vanuit Oost-Vlaanderen richting Antwerpen sinds deze week meer dan verdubbeld"

KVDS

21/09/17 - 07u12 Bron: Belga

© photo news.

Wie 's ochtends vanuit Oost-Vlaanderen of het Waasland richting Antwerpen rijdt, ziet sinds deze week zijn reistijd meer dan verdubbeld ten opzichte van vakantiemaand juli. Dat meldt VAB. De mobiliteitsclub waarschuwde eerder al dat oktober en november zeer druk zullen worden rond Antwerpen.

VAB analyseerde de gegevens van een tiental pendelaars op de route en statistieken van haar alarmcentrale om de evolutie van de reistijd in kaart te brengen. Sinds deze week is de reistijd en het aantal oproepen bij de VAB-Alarmcentrale toegenomen. Een mogelijke verklaring voor het gestegen aantal voertuigen op de weg is volgens VAB dat veel hogescholen maandag van start gegaan zijn.



VAB ziet tegelijk een toename van het aantal incidenten en de impact op het verkeer. Zo liep dinsdagochtend de reistijd richting Antwerpen op tot meer dan 2 uur.