Vakbonden en directie bereiken voorakkoord bij chemiebedrijf Oleon

Bewerkt door: ib

21/09/17 - 05u30 Bron: Belga

Werknemers van Oleon vatten post aan de toegangspoort van het bedrijf. © Foto Sam Ooghe.

Bij het chemiebedrijf Oleon in Ertvelde hebben vakbonden en directie afgelopen nacht een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de komende twee jaar. Dat wordt vandaag aan de personeelsleden voorgelegd. Ondertussen duurt de staking er voort. Dat melden vakbondsbronnen.

De personeelsleden bij Oleon worden donderdag/vandaag op de hoogte gebracht van de nieuwe piste, maar het werk wordt nog niet hervat. Later op de dag volgt duidelijkheid over het draagvlak voor de nieuwe voorstellen.



Sinds maandagavond ligt de band stil bij het bedrijf in Ertvelde, dat 300 werknemers tewerk stelt. De onderhandelingen gaan voornamelijk over de combinatie van collectieve arbeidsduurvermindering en een beperkte loonsverhoging.