Hannelore heeft haar protheses: "Alsof ik op wolken loop"

YDS

21/09/17 - 06u00

© Photo News.

Hannelore Vens (27), die in 'Over Winnaars' op VTM samen met Koen Wauters naar Machu Picchu stapte, heeft haar slimme protheses gekregen na een inzameling van deze krant en Qmusic. "Eindelijk kan ik weer zonder angst naar de winkel stappen."

Het verhaal van Hannelore beroerde de afgelopen weken heel Vlaanderen. De jonge vrouw uit Brugge verloor drie jaar geleden haar benen door een treinongeval, maar zette in 'Over Winnaars' een bovenmenselijke prestatie neer. Deze krant en Q-music organiseerden een crowdfundingactie om haar speciale protheses te bekostigen. De 90.000 euro was vrijwel meteen binnen.



Gisteren was het grote moment eindelijk aangebroken en kreeg Hanne haar 'nieuwe benen'. "Fantastisch. Bij mijn vorige mechanische protheses voelde het alsof ik op stelten liep, nu is het alsof ik op wolkjes loop. Eindelijk hoef ik niet meer bang te zijn om te vallen. Het eerste wat ik ga doen is naar de winkel wandelen voor mijn boodschappen. Vroeger deed ik dat noodgedwongen met een rolstoel. En mijn vrienden ga ik nu ook veel vaker kunnen bezoeken."



De nieuwe prothesen zullen wel wat inspanning vergen. "Het kan maanden, ja zelfs járen duren vooraleer ik het volledig meester ben om met deze elektronische kunstbenen te stappen. En af en toe moet ik terug naar de praktijk voor een software-update. Al een geluk dat de batterijen acht uur meegaan. (lacht)" (YDS)