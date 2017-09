Politieman lekt info aan terreurverdachten: "Oproepen, patrouilles, invallen... Ze konden alles live volgen"

KEN STANDAERT

21/09/17

© photo_news.

Een Brusselse politieman zit in de cel omdat hij ­terreurverdachten info zou hebben doorgespeeld over een onderzoek tegen hen. Dat deed hij via de ­berichtendienst ­WhatsApp.

Het Brusselse gerecht en het ­Comité P, dat de politie controleert, hebben wekenlang onderzoek gevoerd naar Momo E.S.. Ze zijn ervan overtuigd dat hij verdachten geheime informatie doorspeelde over een lopend terreuronderzoek.



De man werkte als dispatcher bij de zone Brussel-Noord, en wist zo onder meer waar en wanneer invallen zouden plaatsvinden. Hoe lang hij al contact had met de terreurverdachten is voor­lopig onduidelijk. Een Brusselse onderzoeks­rechter liet E.S. maandag op zijn werk arresteren wegens schending van het beroepsgeheim en corruptie. Een terreuraanklacht is er voorlopig niet.



Na verhoor werd hij ondergebracht in de ­gevangenis van Sint-Gillis. ­Binnenkort verschijnt hij voor de raadkamer, die over zijn ­verdere aanhouding moet ­beslissen. Voor hij bij de politie aan de slag ging, werkte E.S. bij de Brusselse vervoersmaatschappij STIB.



