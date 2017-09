11-jarig meisje tussen mannen in psychiatrie

DM

21/09/17 - 05u00

Stockfoto ter illustratie. © thinkstock.

Een 11-jarig meisje met suïcidaal gedrag is op bevel van de jeugdrechter in een instelling voor volwassen mannen met ernstige psychische problemen opgenomen. "Dit is zeker niet de beste plaats voor haar", zegt de directeur van het centrum zelf, maar hij moet het bevel van de rechter volgen.

Het meisje was door haar zelfmoordgedachten eerst opgenomen in het observatie- en behandelingscentrum De Waai in Eeklo, maar maandagavond zagen personeelsleden haar op het dak staan. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden haar naar beneden halen. Ook het parket werd ingeschakeld. Na een onderzoek in de psychiatrische afdeling van het UZ Gent werd door een rechter beslist om tot gedwongen opname over te gaan. Alleen zijn er in de kinder- en jeugdpsychiatrie amper plaatsen voorzien. Het gevolg is dat het meisje in kwestie dinsdag in een afdeling voor volwassenen in crisis in het psychiatrisch centrum Dr. Guislain werd ondergebracht. Daar moet ze normaal nog tot volgende maandag blijven, aldus het parket. "Dan wordt met alle betrokkenen een evaluatie gemaakt."



Lees ook Nasrien Cnops openhartig over depressie: "Ik kwam niet meer buiten, ik at niet meer. En maar huilen"

Geschorste arts behandelt patiënten en collega schrijft de briefjes