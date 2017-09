Crombez: "Momentum schandalen intercommunales is niet gebruikt om dingen te veranderen"

Bewerkt door: ib

21/09/17 - 00u33 Bron: Belga

John Crombez en Peter Reekmans. © Photo News.

"De schandalen rond de intercommunales zijn gepasseerd, het stof is gaan liggen, maar men doet verder zoals voorheen. Dat mag niet gebeuren. Gebruik het momentum van deze schandalen om afspraken te maken over een verbetering van het politieke systeem." Dat zei sp.a-voorzitter John Crombez gisterenavond bij de voorstelling van 'De Vlaamse ziekte. Het web van de intercommunales' van Peter Reekmans (LDD) in Glabbeek. Crombez schreef een voorwoord voor het boek.

Veel intercommunales hebben volgens Crombez wel degelijk reden van bestaan. "Ik ben immers voorstander van publieke diensten die essentiële goederen kwaliteitsvol en betaalbaar aan iedereen aanbieden. We moeten echter af van al die tussenstructuren, vervlechtingen, veelheid van mandaten en recepties die geen bestaansreden hebben". Hij herhaalde zijn oproep aan partijvoorzitters om hierover afspraken te maken. "De werkgroep in de Kamer die zich hierover beraadt bewijst momenteel dat er op die manier niets zal veranderen". Lees ook Crombez tot Van Overtveldt: "Uw tweet toont vooral hoe kleintjes u eigenlijk bent"

Terwijl uw energiefactuur verdubbeld is, werden intercommunales 1 miljard rijker

Crombez pleitte er voorts voor dat aan politici nog slechts één inkomen uitbetaald wordt "dat in een aantal gevallen best hoger mag zijn dan vandaag". Zowel het aantal ministers als parlementsleden mogen voor hem verminderd worden, de kabinetten afgeschaft en een decumul tussen politieke mandaten doorgevoerd. De sp.a-voorzitter pleitte ook voor de heroprichting van het onafhankelijke Hoog Comité van Toezicht. "Bereken de kosten van de politiek. Toon aan de burger dat deze uitgaven nodig zijn om op die manier diens vertrouwen in de democratie te bewaren".



Begroting

De sp.a-voorzitter haalde tussendoor ook nog stevig uit naar de Vlaamse regering omdat zij geprotesteerd heeft tegen het feit dat de federale regering haar middelen verminderd heeft. "De Vlaamse regering onder leiding van een Vlaams-nationalist laat dat echter gebeuren. Dat is vroeger nooit gebeurd. Ik begrijp niet dat je je begroting, die voor de helft bestaat uit middelen voor onderwijs en zorg, laat hypothekeren door een federale beslissing", aldus Crombez.