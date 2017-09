Gouden medaille voor 24 Belgische wijnen

Bewerkt door: ib

Vierentwintig Belgische wijnen kregen een gouden medaille toegekend van de Vereniging van Vlaamse Sommeliers. Dat gebeurde na een proeverij vandaag in Ter Groene Poorte in Brugge. Het was al de dertiende editie van de proeverij "Belgische wijn van het jaar 2017".