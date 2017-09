Burgemeester (48) van Anzegem overleden

Door: Peter Lanssens

Claude Van Marcke (48), burgemeester van Anzegem, is vanavond overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Van Marcke onderging er een week geleden een kleine ingreep. Er traden echter complicaties op, waardoor Van Marcke in een coma belandde.

Het West-Vlaamse Anzegem is zwaar aangeslagen door het heengaan van hun burgervader. Het schepencollege komt vanavond in een uitzonderlijke zitting samen in het gemeentehuis om te beslissen hoe het de eerstkomende dagen verder moet.



Van Marcke, die ook advocaat was, was vader van twee kinderen. Hij was sinds 2013 burgemeester van Anzegem.



Het gemeentebestuur reageert kort. "Met grote verbijstering nam het college en het volledige gemeentebestuur kennis van het onverwachte overlijden van onze geliefde burgemeester, Claude Van Marcke. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de kinderen evenals naar de ganse familie." Vanaf morgen 10 uur zal er een rouwregister voorzien worden in de raadzaal van het hoofdgemeentehuis aan De Vierschaar.



Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), Kortrijks schepen Philippe De Coene (sp.a) en de buurgemeente Waregem drukten via Twitter al hun medeleven uit. Kort daarop volgden burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne en voorzitster van Open Vld Gwendolyn Rutten. "Een mooi mens is niet meer. Zo jong, zo onrechtvaardig", schreef ze.