Twintiger uit Zonhoven die vader ex doodstak krijgt 15 maanden cel voor vechtpartij

KVE

20/09/17 - 19u54 Bron: Belga

De 24-jarige Luciano W. uit Zonhoven is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden, waarvan vijf maanden met uitstel en 800 euro boete, omdat hij met twee broers uit Zonhoven deelnam aan een vechtpartij. De twee broers kregen elk 15 maanden cel, waarvan twee derde met uitstel en dezelfde boete. Ze waren de nieuwe vriend van de ex van een van de twee broers een lesje gaan leren. Het slachtoffer was twee weken werkonbekwaam.

Aan het uitstel voor het drietal zijn voorwaarden gekoppeld. Ze moeten een cursus agressiebeheersing volgen.



Luciano W. is geen onbeschreven blad, want op 1 juni 2015 stak hij de 46-jarige Genkse vader van een ex-liefje dood. In dat onderzoek was hij voorwaardelijk vrij, maar blijkbaar kan hij moeilijk zijn agressie beheersen. Luciano W. zit sinds de nieuwe vechtpartij met de twee Zonhovense broers weer achter de tralies. De strafexpeditie in Zonhoven gebeurde op 28 januari 2017. Aanleiding was een relatiebreuk die een van de twee broers moeilijk kon verkroppen.



De voordeur van de liefdesrivaal werd ingetrapt en de drie aanwezigen werden met een telescopische matrak en een alarmpistool bedreigd. Het slachtoffer verloor het bewustzijn, toen hij tegen de grond gemept was en nog slagen en stampen kreeg. Luciano W. ontkende zijn betrokkenheid, maar er waren belastende elementen zoals getuigenissen, DNA-sporen en berichtjes op zijn gsm. Aan drie burgerlijke partijen is bijna 4.500 euro verschuldigd.



Het onderzoek naar de dodelijke steekpartij op 1 juni 2015 is nog niet afgerond. Toen trok een 46-jarige man uit Genk met twee kameraden naar de woning van Luciano W. om hem duidelijk te maken dat die moest stoppen om zijn dochter lastig te vallen. De Genkenaar bekocht het echter met zijn leven.