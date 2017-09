Garagepoort waar gedetineerden Brusselse justitiepaleis binnenkomen al 6 weken kapot

KVE

20/09/17 - 19u28 Bron: Belga

Luc Hennart © belga.

De metalen garagepoort waarlangs de gedetineerden het Brusselse justitiepaleis worden binnengebracht, is al 6 weken kapot. Diezelfde ingang kan ook worden afgesloten met een tweede, houten poort, maar die heeft het eerder deze week ook begeven. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen. Volgens de Regie der Gebouwen worden beide poorten donderdag hersteld. Dat heeft wel tot gevolg dat een aantal zittingen donderdag niet in het justitiepaleis, maar in het Portalisgebouw plaatsvinden, meldt rechtbankvoorzitter Luc Hennart dan weer.

De ingang waarlangs de gedetineerden het Brusselse justitiepaleis worden binnengereden, bevindt zich in de de Wynantsstraat, aan de achterzijde van het paleis, en beschikt over een houten poort en een metalen sectionale poort. Die laatste is al een zestal weken defect omdat de veren moeten vervangen worden. Al die tijd werd de ingang enkel afgesloten met de houten poort.



"Maar vorig jaar hebben we al aangegeven dat er met die poort ook problemen waren", klinkt het bij veiligheidsbronnen in het justitiepaleis. "Zo sleepte de poort over de grond en moesten we er meer dan eens met een wagen tegenrijden om ze te openen. Eerder deze week heeft één van de scharnieren het begeven, waardoor de poort nog slechts aan één scharnier hangt. Het spreekt vanzelf dat het in die omstandigheden niet te doen is om die poort dagelijks tientallen keren te openen en te sluiten."



Daarom werd besloten de poort 's ochtends te openen, ze de hele dag open te laten en 's avonds weer te sluiten. De ingang werd wel bewaakt door een politiepatrouille, zo kon Belga vaststellen.



Volgens de Regie der Gebouwen zouden beide poorten donderdag hersteld worden. Dat is ook de informatie waarover Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg, beschikt maar volgens de magistraat heeft dat wel gevolgen voor de zittingen die donderdag moeten plaatsvinden.



"Het betekent dat er donderdag geen gedetineerden naar het justitiepaleis kunnen overgebracht worden", zegt de rechtbankvoorzitter. "De zittingen ten gronde voor de correctionele rechtbank en hof van beroep zullen dus niet kunnen plaatsvinden. De dossiers voor de raadkamer die nog kunnen uitgesteld worden, zullen uitgesteld worden. Dossiers voor de raadkamer die niet meer kunnen uitgesteld worden, zullen behandeld worden maar dan in het Portalis-gebouw, waar het parket en de jeugdrechtbank huizen."



Dat is onder meer het geval voor een aantal terrorisme-dossiers zoals het dossier over de aanslag op het Joods Museum. In dat dossier zal de hoofdverdachte, Mehdi Nemmouche voor het eerst in twee jaar in persoon voor de raadkamer verschijnen.