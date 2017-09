Francken begrijpt commotie rond identificatiemissie uit Soedan niet: "Frankrijk organiseerde onlangs nog gelijkaardige missie"

Bewerkt door: ADN

De methode om identificatiemissies te organiseren om migranten in ons land te identificeren is "niet nieuw en wordt sinds jaar en dag toegepast voor verschillende nationaliteiten". Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vanmiddag vanuit New York. "Een gelijkaardige identificatiemissie met Soedan werd eerder dit jaar nog georganiseerd door Frankrijk. Zonder een degelijke identificatie is de organisatie van terugkeer immers onmogelijk", zet de N-VA-staatssecretaris de puntjes op de 'i'.

Maandag is een Soedanese "identificatiemissie" neergestreken in Brussel, na een overleg met Francken. Bedoeling is dat de officiële delegatie uit Khartoem haar landgenoten in het Maximiliaanpark en aan het Noordstation identificeert. Soedan is ook bereid de nodige reisdocumenten af te leveren om de illegale Soedanezen terug te laten keren naar hun thuisland.



Over de missie ontstond gisteren heel wat commotie. Onder meer de PS en Groen eisen uitleg van de staatssecretaris. Beide partijen zijn er niet over te spreken dat Francken samenwerkt met een "dictatoriaal regime" en maken zich ook zorgen om berichten over Soedanese geheime agenten in het team. Onjuist. Frankrijk ih voorjaar. UK en IT hebben zelfs heus terugkeerakkoord. DE, FR, IT, NO, SE, NL, UK werken ovv terugkeer samen m Sudan. https://t.co/AsbZhe7Sw2 — Theo Francken (@FranckenTheo) 20 september 2017