Gepensioneerde agent staat terecht voor verwaarlozing van 57 honden

20/09/17 - 19u00

Beringen Een 58-jarige gepensioneerde agent uit Beringen heeft zich vandaag in de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de verwaarlozing van 57 honden.

De dieren werden op 25 februari 2016 in een woning aan de Maasheide in beslag genomen. De honden waren onverzorgd, verwaarloosd en leefden in hun eigen uitwerpselen. Tegen de vijftiger is 3 maanden cel en 18.000 euro boete gevorderd. Hij riskeert ook een verbod van vijf jaar om nog dieren te houden. De uitspraak van de strafrechter volgt op 18 oktober.



Naar eigen zeggen heeft de gepensioneerde politieagent geen strafbare feiten gepleegd. Nochtans had hij zijn vergunning als hobbykweker van honden al kwijtgespeeld bij eerdere inbreuken op de dierenwelzijnswet.



Onder de 57 in beslag genomen beestjes zaten ook vijf drachtige honden. De verwaarloosde dieren waren onder meer Shih Tzus, Maltezers, Cavalier King Charles Spaniel en kruisingen. De nagels van de beestjes waren veel te lang en ze liepen rond in een niet te harden stank. Er waren ook tumoren vastgesteld. Het Noodasiel van Lommel ving de honden op en diende de eerste zorgen toe, gaf ze vaccinaties en liet ze opereren.



Een aantal honden was er zo erg aan toe dat ze uiteindelijk gestorven zijn, nadat ze in quarantaine waren geplaatst.



De politieagent was er nadien in geslaagd om opnieuw eigenaar te worden van drie honden. Via een constructie met een stroman waren de drie dieren geadopteerd en weer aan beklaagde bezorgd. De stroman riskeert 3 maanden cel met uitstel en een geldboete.



De man was niet aan zijn proefstuk toe. In oktober 2015 kreeg hij van de rechtbank voor gelijkaardige feiten een boete van 1.200 euro.