Toevallig vermoedelijke drugsdealers geklist: bestuurder tegengehouden omdat hij gordel niet droeg

20/09/17 - 18u08 Bron: Belga

Brussel De Brusselse lokale politie heeft zaterdag drie vermoedelijke drugdealers opgepakt na een korte achtervolging. Dat meldt het Brusselse parket vandaag. De politie had het drietal opgemerkt omdat de bestuurder van de wagen geen gordel droeg. In hun wagen en bij hen thuis trof de politie cannabis en 2.635 euro aan.

De politie zag de Volkswagen Polo van het drietal zaterdagnamiddag toen die over de Boondaelsesteenweg reed. De agenten merkten op dat de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet droeg en probeerden de wagen tegen te houden, maar die ging er vandoor.



Toen de politiewagen de Polo had ingehaald, vluchtte één van de inzittenden te voet en gooide daarbij een zakje onder een geparkeerde wagen. De politie kon de drie mannen toch inrekenen en vond het zakje terug. Daarin bleek 85,5 gram cannabis te zitten.



De bestuurder bleek 935 euro bij te hebben en in de Polo lagen vijf gsm-toestellen. Een drugshond vond in de wagen bovendien nog eens 16,5 gram cannabis en bij een huiszoeking bij de verdachten werd nog eens 2.700 euro gevonden. Twee van de verdachten stonden ook al gekend bij politie en gerecht voor drugsfeiten.