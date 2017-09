Ecolo-jongeren fotoshoppen Francken tot nazisoldaat: "Ik eis excuses"

rvl

20/09/17 - 17u30

Het pamflet van de Ecolo-jongerenafdeling. © Twitter .

De jeugdafdeling van Ecolo, de Franstalige zusterpartij van Groen, heeft een opmerkelijk campagnebeeld online gezet. Daarin wordt staatssecretaris Theo Francken getoond als nazisoldaat. De Ecolo-jongeren willen met het pamflet het beleid van Francken aanklagen. De staatssecretaris zelf vraagt zich op Twitter af of de moederpartijen Ecolo en Groen het pamflet steunen. "Ik eis excuses", aldus Francken.

"Het geluid van botten is niet veraf. Hoe ver gaat de federale regering nog?" schrijft de jeugdafdeling van Ecolo bij het pamflet op Twitter. Daarmee wil de jongerenpartij het beleid van Francken aanvallen, die een delegatie van het Soedanese regime in ons land heeft ontvangen om te helpen bij de identificatie van migranten in het Maximiliaanpark in Brussel. Daarop kwam eerder al kritiek omwille van de bedenkelijke reputatie van het Soedanese regime.



Op het pamflet wordt Francken, die staatssecretaris is voor Asiel en Migratie, afgebeeld als nazisoldaat. Naast de afbeelding wordt hem de "confiscatie en plundering van persoonlijk bezit" verweten. Ook houden de Ecolo-jongeren hem verantwoordelijk voor "geplande invallen bij mannen, vrouwen en kinderen", en voor de "samenwerking met een president die beschuldigd wordt van een genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden."

"Vindt u dit nog normaal?" De Ecolo/Groen Kamerfractie plaats zich hiermee buiten het politieke debat. Ik laat me niet criminaliseren. Ik eis excuses. https://t.co/eiaoOZV6l4 — Theo Francken (@FranckenTheo) September 20, 2017 .@FranckenTheo Dit is louter een communicatie van Ecolo J, De federale fractie Ecolo/Groen en Jong Groen hebben hier niets mee te maken. — écolo j (@ecoloj) Wed Sep 20 00:00:00 MEST 2017 Neen, we distantiëren ons hiervan. Er zit genoeg fout aan uw beleid zonder te moeten vervallen in dit soort karikatuur. — Wouter De Vriendt (@WouterDeVriendt) Wed Sep 20 00:00:00 MEST 2017 Francken zelf retweette het pamflet op Twitter en richtte zich daarbij tot Ecolo, de moederpartij van de jongerenafdeling en Groen, dat samen in één fractie zetelt met de Franstalige groenen in de Kamer. "De Ecolo/Groen Kamerfractie plaatst zich hiermee buiten het politieke debat. Ik laat me niet criminaliseren. Ik eis excuses." In een andere tweet vraag Francken aan Ecolo en Groen: "Steunt u dit? Vindt u dit nog normaal?"



Vanuit het account van de jongeren van Ecolo werd daar intussen op gereageerd: "Dit is louter een communicatie van Ecolo J. De federale fractie Ecolo/Groen en Jong Groen hebben hier niets mee te maken."



Wouter De Vriendt, Kamerlid voor Groen, antwoordde Francken op Twitter: "Neen, we distantiëren ons hiervan. Er zit genoeg fout aan uw beleid zonder te moeten vervallen in dit soort karikatuur."