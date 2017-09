Politie Montgomery arresteert dealers met kilo cannabis

KVE

20/09/17 - 18u53 Bron: Belga

De lokale politie van de zone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe) heeft twee drugdealers opgepakt die al enige tijd actief waren binnen de politiezone. Bij een huiszoeking bij de verdachten trof de politie een kilo cannabis aan. De twee verdachten, 61 en 28 jaar oud, werden ter beschikking gesteld van het parket. Dat meldt het parket vandaag.

De sectie Verdovende Middelen van de lokale recherchedienst van politiezone Montgomery had enige tijd geleden vernomen dat de twee dealers drugs verkochten op verschillende plaatsen binnen de zone, en voornamelijk vanuit een handelszaak in Etterbeek.



Ploegen van de lokale recherche begonnen het tweetal daarop te observeren en zagen hen drugs verkopen vanuit cafés en vanop de openbare weg. Gisteren werden de twee mannen dan opgepakt en één van hen bleek in het bezit van 50 gram cannabis en een precisieweegschaal. Tijdens de huiszoekingen vonden de speurders nog 1 kilogram cannabis.