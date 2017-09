Slachtoffer van garagebrand in Borgerhout bezweken aan verwondingen

Bewerkt door: ADN

20/09/17 - 16u39

In Antwerpen is een van de zwaargewonde slachtoffers van de garagebrand van gisteren in Borgerhout, vandaag in het ziekenhuis overleden. Dat zegt het parket van Antwerpen. De twee andere slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis.