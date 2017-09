Zestiger opgepakt die minderjarige migranten in Maximilaanpark seksueel zou misbruikt hebben

Bewerkt door: ADN

Brussel Het Brusselse gerecht heeft een 64-jarige man opgepakt die minderjarige migranten in het Maximiliaanpark seksueel zou misbruikt hebben. Dat meldt het Brusselse parket. De man, M.D., is onder aanhoudingsbevel geplaatst voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud. Hij was al eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

"Begin september heeft de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene van vrijwilligers actief in het Maximiliaanpark bericht gekregen dat een man er ongepast seksueel gedrag vertoonde", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Het ging om een man die zich voordeed als vrijwilliger. De politie heeft daarop het parket ingelicht en er werd onmiddellijk een opsporingsonderzoek gestart."



De man kon vrij snel geïdentificeerd worden als de 64-jarige M.D., een man die al gekend was voor gelijkaardige feiten en daar in 2000 nog voor veroordeeld was door de Brusselse correctionele rechtbank.



"De grote moeilijkheid lag er evenwel in een of meerdere slachtoffers te identificeren", gaat de parketwoordvoerster verder. "Die slachtoffers bevinden zich in een uiterst kwetsbare positie, niet in het minst omdat zij zich illegaal in ons land verblijven."



"De vertrouwensrelatie die de aanwezige hulpverleners met de slachtoffers hebben weten op te bouwen en de vertrouwensrelatie tussen deze vrijwilligers en de politie, heeft er uiteindelijk toch toe geleid dat minstens één slachtoffer kon verhoord worden. Op 14 september heeft het parket daarop een onderzoeksrechter gelast en vandaag is een huiszoeking uitgevoerd bij de verdachte, die ook werd opgepakt."



Volgens het parket ontkent M.D. de feiten. Desondanks is hij door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud. Hij moet nu binnen de 5 dagen voor de raadkamer verschijnen.