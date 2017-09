België ondertekent antikernwapenverdrag niet

Bewerkt door: ESA

20/09/17 - 17u09 Bron: Belga

Ter illustratie © thinkstock.

Een vijftigtal landen heeft een verdrag ondertekend dat een totaalverbod in het leven roept op de ontwikkeling, de opslag en het gebruik van kernwapens. Uiteindelijk zouden ongeveer honderd landen de tekst moeten ondertekenen, maar geen van de kernmachten en de NAVO-lidstaten - waaronder dus ook België - doet eraan mee.

In de marge van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties is een vijftigtal landen vandaag begonnen aan de ondertekening van het verdrag. Uiteindelijk zou de tekst een honderdtal handtekeningen moeten kunnen verzamelen. Hij treedt in werking van zodra vijftig landen hem geratificeerd hebben.



Naar aanleiding van de ondertekening van het verdrag stuurde de NAVO een mededeling de wereld in waarin ze ervoor waarschuwt dat een verbod waar geen enkele kernmacht zich toe engageert "niet efficiënt" is. "Het zal de nucleaire arsenalen niet verkleinen, het zal ook de veiligheid van geen enkel land verhogen en evenmin internationale vrede en stabiliteit bevorderen. Door verdeeldheid te zaaien, riskeert het precies het omgekeerde te doen."



De VS, Frankrijk en het VK, allen permanent lid van de VN-Veiligheidsraad en NAVO-lidstaat, uitten de voorbije maanden veelvuldig kritiek op het verdrag. Alleen al de Noord-Koreaanse nucleaire crisis toont volgens hen aan dat atoomwapens de facto onmisbaar zijn. "Ik wens mijn gezin niets liever toe dan een wereld zonder kernwapens, maar we moeten realistisch zijn. Wie gelooft dat Noord-Korea een verbod op kernwapens zou aanvaarden?", zegt Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN.



De Belgische coalitie tegen kernwapens betreurt dat België niet deelneemt aan het "hoopvol verbod". Oppositiepartijen sp.a en Groen roepen de regering op om het verdrag toch te ondertekenen en te ratificeren. "Voor het eerst in het nucleair tijdperk werden multilaterale onderhandelingen opgestart om kernwapens te verbieden, en met succes", zeggen Dirk Van der Maelen (sp.a) en Wouter De Vriendt (Groen). Ze hekelen dat de federale regering "zich op het publieke forum een groot voorstander van de verwijdering van kernwapens toont, maar achter de schermen kritiekloos aanvaardt dat de VS in 2020 een modernisering van de kernwapens in Kleine Brogel doorvoert". Dat is een onhoudbare tegenstelling, zeggen ze: "Je kan niet pleiten voor een drooglegging en tegelijk je kelder vullen met bier".