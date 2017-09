Vos ontdekt op derde verdieping van studentenhuis in hartje Brussel

Bewerkt door: ADN

20/09/17 - 16u59 Bron: Belga

© Google Maps, Thinkstock.

De conciërge van het internationaal studentenhuis van BRIK aan de Zavelput in Brussel stond enkele dagen geleden oog in oog met een eigenaardige gast in de lounge - annex keuken van het gebouw op de derde verdieping. Een schuwe vos keek hem daar rillend aan.

"Ik ging onmiddellijk ter plaatse toen ik door de conciërge gebeld werd", zegt Maarten Matthijs, medewerker studentenhuisvesting bij BRIK. "De vos zat onder een tafel en achter een zetel. Hij was erg bang. Ik belde eerst met Veeweyde in Anderlecht om het dier te laten vangen, omdat ik bang was dat de vos eventueel besmet kon zijn met hondsdolheid. Daar werd ik doorverwezen naar de Brusselse brandweer, die een speciaal interventieteam heeft voor dit soort operaties. De vos werd gevangen en weggevoerd naar een asiel in Itterbeek."



Het is een raadsel wat de vos op de derde verdieping van een groot gebouw in het centrum van Brussel kwam zoeken. Naar verluidt waren er, buiten de conciërge, nog enkele vaste bewoners in het gebouw aanwezig. "Het dier moet de trap zijn opgeslopen in zijn zoektocht naar eten", denkt Matthijs.



Het is mogelijk dat de vos er toch een eerder vast onderkomen had gevonden en er zelfs een miskraam heeft gehad. De poetsdienst die de vossensporen uit het gebouw moest wissen - het dier had geürineerd -, beweert bij de opkuis een foetus van een vos te hebben gevonden.



"Het gebeurt wel vaker dat vossen in huizen binnendringen", zegt kapitein Nicolas Jalet van het Animal Rescue Team van de Brusselse brandweer. "We doen tussen de 20 en 30 interventies met vossen per jaar. Meestal gaat het over dieren die in een kelder zijn gesukkeld en er niet meer uitraken, of die opgesloten raken in een tuin."