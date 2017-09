OPINIE van Youssra Tahiri: "Hoezo, de jeugdbeweging is niets voor mij?"

Youssra Tahiri

20/09/17 - 16u35

Youssra Tahiri is ex-groepsleidster bij Chiro Jijippeke in Molenbeek. © Chiro Vlaanderen.

Jeugdbewegingen kunnen wél divers zijn, zegt Youssra Tahiri, ex-groepsleidster van Chiro Molenbeek, als reactie op het initiatief van Scouts en Gidsen Vlaanderen om een nieuwe allochtone groep op te richten. "Er zomaar van uitgaan dat de jeugdbeweging voor bepaalde groepen jongeren 'niets is', is een voorafname die niet klopt." Ze schreef daarom deze opinie.

"Als oud-groepsleidster van Chiro Molenbeek ben ik erg trots en blij dat ik niet in een exclusief allochtone moslimgroep ben beland. We zijn een diverse samenleving. Het is toch niet omdat ik moslima ben dat ik bij een moslimgroep actief moet zijn? Waarom zouden we niet samen kunnen spelen, praten, plezier beleven, zonder dat het uitmaakt wie je bent of wat je achtergrond is? We kunnen zoveel van elkaar leren, en de Chiro is daar een ideale plek voor." "Wat ik geleerd heb ik mijn Chirogroep? Om naar elkaar te luisteren, hoe verschillend we ook zijn. Door in dialoog te gaan, aanwezig te zijn in de buurt en anderstalige ouders aan te spreken, merk je vanzelf hoe je je werking het beste aanpast. En nee, dat hoeven geen grote aanpassingen te zijn. Halal koken kost weinig moeite, alcohol drinken is echt niet nodig om erbij te horen, Chirorokjes zijn niet verplicht, en als het kamp tijdens de Ramadan valt, verplaats je dat gewoon. Je gedraagt je vrij in je groep, en je draagt waar je je goed in voelt - dat kan ook een hoofddoek in de Chirokleuren zijn. Maar in dialoog gaan, moet je elke keer opnieuw doen: met de buurt, de ouders, de leden. Zo groeit vertrouwen, zo trek je leden met een migratieachtergrond aan, zo ga je samen een engagement aan. Voor mij was dat een enorme verrijking; een mogelijkheid om andere groepen in de samenleving te leren kennen en me meer met de gemeenschap te identificeren." "Die diversiteit, en de praktische creativiteit om daarmee om te gaan, zie ik trouwens niet alleen in mijn groep in Molenbeek. Chiro Dolfijn in Antwerpen werkt met een open werking zonder vaste leden. Zij spelen in Park Spoor Noord om kinderen uit de buurt aan te spreken, daar hangt geen enkele verplichting aan vast. Ze vragen geen inschrijvingsgeld en de groep voorziet zelf Chiro-T-shirts. Een zevendaags kamp bij Chiro Dolfijn kost maar 25 euro. Omdat Dolfijn beantwoordt aan de noden van de buurt spat de diversiteit ervan af. Chiro Lore uit Antwerpen Zuid werkt dan weer met een tweedehandssysteem voor Chirokleren, zodat ook leden die het financieel niet breed hebben zich niet uitgesloten voelen. En hoeveel groepen gingen de voorbije jaren niet aan de slag met vluchtelingen, zetten solidariteitsacties op poten, en zetten hun kamp open voor kinderen en jongeren die normaal gesproken niet naar de Chiro komen? Hoezo, de jeugdbeweging werkt niet aan diversiteit?"

Geduld en doorzetting

Hoeveel groepen gingen de voorbije jaren niet aan de slag met vluchtelingen, zetten solidariteitsacties op poten, en zetten hun kamp open voor kinderen die normaal gesproken niet naar de Chiro komen? Hoezo, de jeugdbeweging werkt niet aan diversiteit? Youssra Tahiri

"Of de Chiro diverser zou worden als we een aparte groep voor meisjes en jongens met een migratieachtergrond zouden oprichten? Ik denk van niet. Werken met een specifieke doelgroep kan, mag en moet, maar is in dit geval een te makkelijke oplossing. Ervan uitgaan dat de jeugdbeweging 'niets is' voor een bepaalde groep jongeren kan ik met klem tegenspreken. Hoezo, de Chiro is niks voor mij? De voorbeelden zijn er, en ze werken."



"Ja, er is nog werk aan de winkel. Divers jeugdwerk is dan ook een uitdaging, een inclusieve jeugdbeweging al helemaal. Het vraagt geduld en doorzettingsvermogen om jezelf telkens opnieuw in vraag te stellen, maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en je te bewegen in moeilijke contexten. Het is een hobbelige weg, maar onze Chirogroepen bewijzen dat we hier meer en meer in slagen als jeugdbeweging. Het is net de kracht van jongeren die ons verbindt en die ervoor zorgt dat we blijven gaan voor de uitdaging waar we voor staan. En laat ons die vooral samen aanpakken, met de vele partners die de expertise daarvoor in huis hebben. Samen kunnen we elkaar versterken, in het belang van alle kinderen en jongeren."



Youssra Tahiri is ex-groepsleidster bij Chiro Jijippeke in Molenbeek. Momenteel is ze actief in de commissie Diversiteit, die de thema's diversiteit en toegankelijkheid in de Chiro opvolgt, en ze is kandidaat-voorzitster van Chirojeugd Vlaanderen. Youssra werkt als vormingswerkster bij JES vzw.