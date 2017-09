18-jarige vrouw uit Erembodegem sinds eergisteren vermist

Tim Van Damme

Klaartje Steurbaut. © Rv.

In Erembodegem, een deelgemeente van Aalst, is sinds maandagmiddag een 18-jarige vrouw vermist. De vader van de verdwenen Klaartje Steurbaut plaatste een oproep op de Facebookpagina van zijn dochter, nadat hij opmerkte dat haar profiel nog geopend stond op de computer. Dat bericht werd intussen meer dan 17.000 keer gedeeld. De man nam daarna contact op met de lokale politie en Child Focus.

Klaartje verliet op 18 september rond 13 uur de ouderlijke woning en liet haar gsm en huissleutels thuis achter. Naar verluidt zou ze met de trein vertrokken zijn. Haar bestemming is onbekend. Volgens de vader stond er in de zoekgeschiedenis van haar computer een link naar een hotel in Nederland, maar daar is ze nooit aangekomen.



Toen Klaartje op maandagmiddag de woning verliet, droeg ze een zwarte gescheurde jeansbroek, een houthakkershemd en een roze jasje met bloemetjesmotief. Ze heeft bruin haar tot op de schouders en donkere ogen. Of het om een onrustwekkende verdwijning gaat, is momenteel nog niet helemaal duidelijk.



Wie Klaartje heeft gezien, neemt best zo snel mogelijk contact op met de lokale politie van Aalst via 053/73.27.27, het noodnummer 101 of met Child Focus via het gratis nummer 116.000.