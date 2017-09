Jaar cel voor hardleerse havenindringer

KVE

De strafrechter van Brugge heeft een 26-jarige man uit Eritrea tot een effectieve gevangenisstraf van een jaar veroordeeld voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Mohammed S. kreeg eerder al eens zes maanden effectief voor identieke feiten.

Migranten zien de kusthaven als een mogelijke poort naar Groot-Brittannië. Om dit tegen te gaan is het 'binnendringen van een havenfaciliteit' sinds juni 2016 strafbaar. Voordien was vervolging van indringers enkel mogelijk voor illegaal verblijf in België.



Mohammed S. liep eind december 2016 samen met een Soedanees tegen de lamp in de haven van Zeebrugge. Hij was toen al niet aan zijn proefstuk toe en kreeg op 15 maart van de strafrechter zes maanden effectieve celstraf.



Enkele dagen later werd de Eritreeër betrapt op een schip richting Göteborg. Samen met vijf andere vluchtelingen werd hij met hetzelfde schip terug naar Zeebrugge gestuurd. S. zat drie maanden in de cel, op 21 juni oordeelde de rechter dat een bijkomende bestraffing onnodig was.



Op 15 juli bevond de man zich opnieuw in de haven van Zeebrugge. Sindsdien zit hij in voorhechtenis.



Zijn advocaat Peter Deurbroeck vroeg tevergeefs een milde bestraffing. "Mijn cliënt is geen dief, verkrachter of pooier. Hij wil alleen maar naar het Verenigd Koninkrijk".



Nog vijf andere vluchtelingen verschenen deze ochtend voor identieke feiten voor de Brugse correctionele rechtbank. Volgens de verdediging hebben zij familie in Engeland. Een van hen zei in zijn verhoor te zullen blijven proberen om in Groot-Brittannië te raken. Uitspraak op 18 oktober.