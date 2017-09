Kasteelheer uit Brasschaat blijkt mega-oplichter

KVE

20/09/17 - 15u05 Bron: Belga

Een 56-jarige Brasschaatse kasteelheer zit in de cel omdat hij ervan verdacht wordt tal van investeerders voor miljoenen te hebben opgelicht om zichzelf te verrijken. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Ook zijn echtgenote is intussen aangehouden. Het Antwerpse parket bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar wil niet ingaan op de precieze omvang van de bedragen.

Het onderzoek begon in mei 2017 en was een uitloper van een eerder dossier rond de man. De kasteelheer werd al twee keer veroordeeld voor btw-fraude en oplichting. Nu gaan de verdenkingen over valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.



Volgens het parket liet de man mensen bedragen betalen die zogenaamd bedoeld waren als lening of investering, maar eigenlijk gebruikt werden om een dure levensstijl te financieren, inclusief zijn patrimonium, kunstverzameling en wagens.