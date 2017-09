Olie op wegdek: nog anderhalf uur aanschuiven op Brusselse binnenring

SVDB & FT

20/09/17 - 14u32

Het is bijzonder druk op de Brusselse binnenring. © Photo News.

Het is bijzonder druk op de Brusselse binnenring. Net voorbij Zaventem moest olie worden geruimd, na een ongeval eerder deze middag. Een vrachtwagen en auto reden toen tegen elkaar. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Er was een tijdlang maar één rijstrook beschikbaar, maar intussen is de rijweg wel weer vrij.



Automobilisten oefenen toch best nog wat geduld, want de wachttijden lopen op tot goed anderhalf uur. Ook de (sluip)routes via Van Praet en de kleine ring kleuren donkerrood, meldt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman.



Het Verkeerscentrum vraagt nog altijd om te rijden. Verkeer op lange afstand rijdt van hoofdstad richting Hasselt. Ook van Gent naar Hasselt rij je het best via Antwerpen (E19). Voor het verkeer rond Brussel neem je beter de buitenring.