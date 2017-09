Olie op wegdek: bijna twee uur aanschuiven op Brusselse binnenring

SVDB & FT

20/09/17 - 14u32

Het is bijzonder druk op de Brusselse binnenring. © Photo News.

Het is bijzonder druk op de Brusselse binnenring. Net voorbij Zaventem wordt olie geruimd, na een ongeval eerder deze middag. Een vrachtwagen en auto reden toen tegen elkaar. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Slechts één rijstrook is berijdbaar.



Automobilisten oefenen dus best wat geduld, want de wachttijden lopen op tot bijna twee uur. Het Verkeerscentrum vraagt dan ook om te rijden. Verkeer op lange afstand rijdt van hoofdstad richting Hasselt. Ook van Gent naar Hasselt rij je het best via Antwerpen (E19). Voor het verkeer rond Brussel neem je beter de buitenring.