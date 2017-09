Olie op wegdek: Brusselse binnenring tijdlang strop

SVDB & FT

20/09/17 - 17u51

Het is bijzonder druk op de Brusselse binnenring. © Photo News.

Het was deze namiddag bijzonder druk op de Brusselse binnenring. Net voorbij Zaventem moest olie worden geruimd, na een ongeval eerder op de dag. Een vrachtwagen en auto reden toen tegen elkaar. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Er was een tijdlang slechts één rijstrook beschikbaar, maar intussen is de rijweg wel weer vrij. De wachttijden liepen op tot bijna twee uur. Ook de (sluip)routes via Van Praet en de kleine ring kleurden donkerrood. Het Verkeerscentrum vroeg automobilisten om te rijden.