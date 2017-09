Gents burgemeester Termont vindt wet die kraken strafbaar maakt maar niks

Sabine Van Damme

20/09/17 - 11u15

In maart van dit jaar kraakte een Romafamilie een huis in de Gentse Holstraat. De eigenaars waren op vakantie in Vietnam. Stad en politie stonden machteloos. © photo news.

Na een maandenlange discussie wordt het kraken van andermans eigendom eindelijk strafbaar. De politie kan meteen tussenkomen en de krakers verwijderen, zegt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit. Gents burgemeester Daniël Termont vindt de wet maar niks.