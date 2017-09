Burgemeester Anzegem kritiek na routine-operatie

Door: Peter Lanssens

20/09/17 - 10u23 Bron: Eigen berichtgeving

Claude Van Marcke (48), burgemeester van Anzegem. © Peter Lanssens.

Anzegem Advocaat Claude Van Marcke (48), burgemeester van Anzegem, ligt in kritieke toestand in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Hij onderging er een week geleden een routineoperatie, maar hij reageerde verkeerd op de medicatie.