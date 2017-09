Arrest in zaak van jihadexpert Montasser AlDe'emeh opnieuw uitgesteld

Door: redactie

20/09/17 - 09u47 Bron: Belga

© afp.

Het hof van beroep in Antwerpen heeft het arrest in de zaak waarin jihadexpert Montasser AlDe'emeh samen met drie anderen vervolgd wordt voor het vervalsen van getuigschriften uitgesteld naar 27 september.

De getuigschriften moesten aantonen dat een verdachte in een terrorismedossier een deradicaliseringstraject had gevolgd. De attesten werden voorgelegd aan de raadkamer in de hoop hem vrij te krijgen, maar het bedrog kwam aan het licht.



Het federaal parket vorderde voor Montasser AlDe'emeh, de Mechelse imam Khalid O., zijn broer Jawad - die toen aangehouden was voor zijn betrokkenheid bij de salafistische groepering 'Way of Life' - en advocaat Nabil R. een jaar cel. De vier beklaagden vragen de vrijspraak.