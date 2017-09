Na Open Vld nu ook N-VA: "Schaf stemplicht af"

Door: redactie

De N-VA wil, net als Open Vld, de stemplicht in ons land afschaffen. Daarvoor is een grondwetswijziging nodig, maar door de "absurde sancties" af te schaffen voor mensen die niet komen opdagen, wil de partij al snel een eerste stap zetten. Dat meldt De Standaard.

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donkt zal morgen een wetsvoorstel indienen om de sancties af te schaffen, een voorstel dat ook Open Vld om de zoveel jaar opnieuw lanceert. Daarna wil zijn partij de stemplicht volledig zien verdwijnen. Ze wil de grondwet voor herziening vatbaar verklaren, zodat het parlement er na de verkiezingen werk van kan maken.



Om de grondwet te wijzigen, is een tweederdemeerderheid nodig. De meerderheidspartijen zijn verdeeld over het afschaffen van de stemplicht. Open Vld juicht het voorstel van haar coalitiepartner toe. "Hier ijveren wij al 25 jaar voor. We zijn blij dat er nu steun komt van N-VA." Maar CD&V is resoluut tegen.



"De stemplicht is niet meer van deze tijd", zegt Van der Donckt aan De Standaard. "In Europa hebben ­alleen nog België, Luxemburg en Griekenland een stemplicht. Zijn al die andere landen dan slechtere democratieën? De invoering van het stemrecht maakt de democratie net sterker, want het daagt de politici uit om de mensen te overtuigen."